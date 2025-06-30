"Сбербанк" закликав готуватися до складних часів в економіці РФ

Глава "Сбербанку" Герман Греф заявив, що російська економіка входить у період складних випробувань.

Про це пише The Moscow Times.

Під час річних зборів акціонерів "Сбербанку" Герман Греф попередив, що труднощі в економіці Росії через військові витрати, інфляцію та високі ставки триватимуть і в 2026 році.

За його словами, якість кредитного портфеля погіршується, зростає кількість звернень щодо реструктуризації боргів як від фізичних, так і юридичних осіб.

Паралельно джерела Bloomberg серед топменеджерів банків повідомляють про ризик банківської кризи вже протягом 12 місяців. На ринку накопичуються неплатежі, які поки не враховані в офіційній статистиці. За оцінкою агентства, проблемні кредити можуть сягнути 3,7 трлн рублів — це 20% капіталу банківської системи.

Загальний корпоративний борг досяг 86,2 трлн рублів, що на 65% більше, ніж до початку повномасштабної війни. Майже половина суми припадає на 78 найбільших компаній. Серед них кожна шоста витрачає понад третину прибутку лише на сплату відсотків, а 8% боргу належать фірмам, які не заробляють навіть на обслуговування позик.

Водночас в економіці фіксується зростання взаємних неплатежів між компаніями — у промисловості приріст перевищив 40% за пів року, що стало рекордом з часів COVID‑19.

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