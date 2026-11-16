ЄС запровадив санкції проти декількох російських НПЗ та нафтохімічних заводів
Декілька російських нафтопереробних та нафтохімічних заводів потрапили до нового санкційного списку Євросоюзу.
Про це стало відомо з опублікованого санкційного списку.
"Енергетичний сектор, зокрема нафтова галузь, є сектором, який забезпечує значне джерело доходів для Уряду Російської Федерації", – зазначено у документі.
Так, під санкціями – "Газпром нефтехим Салават". Ця російська компанія контролює нафтопереробний завод у Республіці Башкортостан і займається виробництвом нафтопродуктів.
Під санкції потрапили ТОВ "Русинвест", яке контролює нафтопереробний завод у Тюменській області та виробляє нафтопродукти і ТОВ "Волхов-Эко", яке контролює НПЗ у Ленінградській області.
Виробниче об'єднання "Киришинефтеоргсинтез" також контролює нафтопереробний завод у Ленінградській області.
Інше товариство, "Енисей", контролює завод у республіці Комі та займається виробництвом нафтопродуктів.
"Газпромнефть – Московский НПЗ" контролює нафтопереробний завод у Московській області. Під контролем "ТАИФ-НК" – завод у Республіці Татарстан.
"Газпромнефть-Омский НПЗ" має нафтопереробний завод в Омській області.
Під європейські санкції потрапили "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" та компанія "Орскнефтеоргсинтез", яка виробляє нафтопродукти у Оренбурзькій області.
Також у санційному списку "Ильский нефтеперерабатывающий завод", "Новошахтинский завод нефтепродуктов", "Балчуг-Петролеум", "Саратовский Нефтеперерабатывающий Завод" та інші.
Крім того, у списку компанії, які займаються розвідкою і видобутком енергоресурсів і компанії, які закуповують, транспортують і продають російську нафту та нафтопродукти.
Нагадаємо:
Як повідомлялося, Рада ЄС 16 листопада ввела санкції щодо 12 осіб та 101 організацію за їхню роль у фінансуванні війни Росії проти України. Пакет санкцій охоплює єдиного акціонера російського гіганта роздрібної торгівлі Wildberries та особу, яка контролює контрольний пакет акцій іншої великої російської компанії електронної комерції – Ozon.
Глави МЗС країн ЄС погодили оновлення санкційних списків щодо Росії: до них потрапило 145 фізичних і юридичних осіб, санкції вводять зокрема проти Тетяни Кім, голови компанії Wildberries.