ЄС запровадив санкції проти декількох російських НПЗ та нафтохімічних заводів

Греція заблокувала санкції проти РФ через свою газову компанію

Декілька російських нафтопереробних та нафтохімічних заводів потрапили до нового санкційного списку Євросоюзу.

Про це стало відомо з опублікованого санкційного списку.

"Енергетичний сектор, зокрема нафтова галузь, є сектором, який забезпечує значне джерело доходів для Уряду Російської Федерації", – зазначено у документі.

Так, під санкціями – "Газпром нефтехим Салават". Ця російська компанія контролює нафтопереробний завод у Республіці Башкортостан і займається виробництвом нафтопродуктів.

Під санкції потрапили ТОВ "Русинвест", яке контролює нафтопереробний завод у Тюменській області та виробляє нафтопродукти і ТОВ "Волхов-Эко", яке контролює НПЗ у Ленінградській області.

Виробниче об'єднання "Киришинефтеоргсинтез" також контролює нафтопереробний завод у Ленінградській області.

Інше товариство, "Енисей", контролює завод у республіці Комі та займається виробництвом нафтопродуктів.

"Газпромнефть – Московский НПЗ" контролює нафтопереробний завод у Московській області. Під контролем "ТАИФ-НК" – завод у Республіці Татарстан.

"Газпромнефть-Омский НПЗ" має нафтопереробний завод в Омській області.

Під європейські санкції потрапили "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" та компанія "Орскнефтеоргсинтез", яка виробляє нафтопродукти у Оренбурзькій області.

Також у санційному списку "Ильский нефтеперерабатывающий завод", "Новошахтинский завод нефтепродуктов", "Балчуг-Петролеум", "Саратовский Нефтеперерабатывающий Завод" та інші.

Крім того, у списку компанії, які займаються розвідкою і видобутком енергоресурсів і компанії, які закуповують, транспортують і продають російську нафту та нафтопродукти.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Рада ЄС 16 листопада ввела санкції щодо 12 осіб та 101 організацію за їхню роль у фінансуванні війни Росії проти України. Пакет санкцій охоплює єдиного акціонера російського гіганта роздрібної торгівлі Wildberries та особу, яка контролює контрольний пакет акцій іншої великої російської компанії електронної комерції – Ozon.

Глави МЗС країн ЄС погодили оновлення санкційних списків щодо Росії: до них потрапило 145 фізичних і юридичних осіб, санкції вводять зокрема проти Тетяни Кім, голови компанії Wildberries.