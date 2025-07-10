Финансовой "подушки безопасности" нет почти у 40% работающих россиян

Финансовой "подушки безопасности" на случай потери работы нет у 38% работающих россиян.

Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на исследование сервиса по поиску работу SuperJob.

"Среди тех, у кого есть сбережения, 13% смогут прожить на них меньше месяца, 24% - от одного до двух, 12% - от трех до шести и 7% - от полугода до года. Лишь 6% опрошенных сообщили, что их сбережения позволят им прожить без зарплаты более года", - говорится в публикации.

Ранее опрос компании "Актион Бухгалтерия" показал, что каждое шестое (16,5%) предприятие в России намерено снизить заработные платы персонала в течение года, а начать их сокращение в течение месяца-трех планируют 3,6% компаний, говорится в публикации.

В каждой четвертой компании (27,6%) сообщили об автоматизации процессов, а в 17,7% случаев работники стали выполнять меньше задач. Хотя 93,3% компаний зарплаты в предыдущие два-три года не сокращали.

The Moscow Times также пишет, что работающих россиян начали массово лишать бонусов и премий. Каждый третий работник, который ранее получал вознаграждения, сообщил, что за последний год размер дополнительных выплат был урезан или их вовсе перестали начислять

Как показало исследование рекрутингового сервиса hh.ru и НПФ "Эволюция", на уменьшение размера вознаграждения пожаловались 20% опрошенных специалистов, еще 9% - на прекращение выплат. При этом у четверти респондентов бонус составлял от 10 до 30% от оклада, 15% назвали сумму премий в 10% от оклада и почти столько же - от 30 до 50%.

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