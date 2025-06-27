Путін анонсував скорочення оборонних витрат

Кремль планує скорочення оборонних витрат, частка яких у бюджеті досягла рекордних значень з часів СРСР.

Про це заявив лідер Кремля Володимир Путін, передає The Moscow Times.

За його словами, поточні витрати на оборонні статті становлять 13 трильйонів 500 мільярдів рублів (150 мільярдів доларів) за сукупного показника ВВП у 223 трильйони рублів (2 трильйони 500 мільярдів доларів) або 6,3 відсотка від ВВП.

"Ми плануємо скорочення витрат на оборону. У нас в наступному році, і через рік і так далі, на найближчі три роки, ми плануємо — поки немає остаточної домовленості між Міноборони, Мінфіном і міністерством економічного розвитку — але в цілому всі думають в цьому напрямку", – сказав Путін.

Він наголосив, що нарощування військових витрат призвело до інфляції, з якою уряд продовжує боротися. За його словами, темпи зростання ВВП Росії цього року знизяться порівняно з попередніми роками, коли економіка зростала більш ніж на чотири відсотки щорічно.

Путін зазначив, що уповільнення зростання є цілеспрямованим заходом для боротьби з інфляцією. При цьому він згадав про плани НАТО підняти витрати на оборону до п’яти відсотків ВВП до 2035 року.

На проблеми російської економіки вказували й інші високопосадовці. Міністр економічного розвитку Максим Решетніков заявив, що країна вже перебуває "на межі" економічного спаду. Глава Центробанку Ельвіра Набіулліна попередила про вичерпання ресурсів, які підтримували зростання в умовах бойових дій і санкцій. За її словами, закінчилася вільна робоча сила, незадіяні потужності підприємств і резерви Фонду національного добробуту, дві третини ліквідних активів якого вже витрачені.

Голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін повідомив про переддефолтний стан багатьох компаній. Основний власник Северсталі Олексій Мордашов заявив про загрозу масових банкрутств через високу ключову ставку і падіння попиту. Підприємець Аркадій Ротенберг зазначив, що бізнесу доводиться виживати в умовах дорогих кредитів, назвавши поточну ситуацію "не дуже хорошим фактором для бізнесу".

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Нагадаємо:

Росія поступово вичерпує свої макроекономічні резерви, зокрема Фонд національного добробуту (ФНБ), проте її потенціал для подальшого фінансування агресії зберігається.

Раніше російські аналітики прогнозували, що ліквідна частина ФНБ може повністю вичерпатися до початку 2026 року. Такі оцінки вони давали на тлі зменшення цін на нафту та газ.