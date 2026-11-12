Російський Сбербанк фіксує масові неплатежі за кредитами

Російський Сбербанк фіксує різке погіршення ситуації з платежами за кредитами бізнесу через погіршення ситуації в економіці, підвищення податків і удари безпілотників по інфраструктурі.

Про це пише The Moscow Times.

"Ми бачимо значне погіршення в корпоративному секторі в другій половині поточного року. І цей тренд буде продовжено на 2027 рік. І така складна геополітична ситуація. Ви бачите, що щодня певні галузі зазнають збитків", — сказав голова банку Герман Греф.

За його словами, російські підприємства "змушені витрачати постійні ресурси на те, щоб відновлювати якісь свої виробничі потужності".

Так, з проблемами зіткнулися компанії будівельного сектора, офлайн-торгівлі, деревообробна промисловість, а також вуглярі, які мають майже 700 млрд рублів збитку за останні три роки.

"Ми бачимо збільшення податкового навантаження, і ми бачимо позитивну процентну ставку на рівні 8–10%. Усе це разом ніяк не може свідчити про те, що в нас блискучі перспективи. При такому поєднанні факторів, звичайно ж, економіка буде почуватися складно", — сказав Греф.

За даними ЦБ РФ, на 1 вересня 12,9% усіх виданих банками кредитів бізнесу стали проблемними.

В грошовому вираженні під ризиком невиплати опинилися позики на 13,3 трлн рублів — суму, рівну двом річним бюджетам Москви та восьми річним бюджетам Санкт-Петербурга. З проблемами зіткнулися 28% усіх корпоративних позичальників — всього близько 200 тисяч компаній та ФОП.

Нагадаємо:

В серпні Сбербанк повідомляв про погіршення становища діючого бізнесу в Росії. Кількість закриттів, пов'язаних із реальними рішеннями підприємців, за оцінкою його аналітиків, зросла приблизно з 5 тисяч до 12-15 тисяч на місяць.

За січень-вересень 2026 року у Росії припинили діяльність 208,5 тисячі організацій, тоді як нових відкрилося 109 тисяч – майже вдвічі менше.