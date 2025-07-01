У червні промислова активність в РФ скоротилася найшвидшими темпами за три роки

Російський сектор обробної промисловості скоротився в червні найрізкішими темпами за останні три роки: знизилися обсяги виробництва, нових замовлень і зайнятості, показав огляд ділової активності.

Про це з посиланням на Індекс менеджерів з закупівель S&P Global пише The Moscow Times.

Для російського виробничого сектора у червні індекс впав до 47,5 з травневих 50,2, знову опустившись нижче позначки 50 пунктів і вказавши на скорочення ділової активності після всього одного місяця зростання, говориться у публікації.

Це найрізкіше скорочення індексу з березня 2022 року, коли Росія почала вторгнення в Україну, після чого Захід ввів проти РФ санкції.

Обсяг виробництва скорочується четвертий місяць поспіль, а обсяг нових замовлень знизився після зростання в травні.

"Падіння обсягів нових робіт фірми пояснюють зниженням купівельної спроможності клієнтів і слабким клієнтським попитом", – йдеться в повідомленні S&P Global.

Значні витрати Росії на озброєння спочатку сприяли розширенню промислового сектора, але минулого року промислове виробництво почало сповільнюватися.

У червні нові експортні замовлень скорочувалися найвищими темпами з листопада 2022 року. За даними S&P Global, невигідні обмінні курси вплинули на конкурентоспроможність на ключових експортних ринках.

Рівень зайнятості знизився вдруге за три місяці, оскільки виробники перейшли в режим скорочення штатів. Темпи скорочення кількості робочих місць були найрізкішими з квітня 2022 року, що відображає зниження виробничих потреб.

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