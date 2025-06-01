РФ може втратити фінансову подушку вже у 2026 році – СЗРУ

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, за три роки повномасгштабного вторгнення Росія витратила більшу половини свого фонду національного добробуту (ФНБ).

Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

За умови збереження нинішніх обмежень і додаткових заходів зі сторони Заходу – зокрема посилення контролю за обходом нафтових санкцій – РФ ризикує втратити останні залишки фонду національного добробуту вже в 2026 році.

У повідомленні зазначають, що станом на початок липня 2022 року обсяг ліквідної частини ФНБ сягав 145 млрд дол. Уже за рік, у липні 2023-го, цей показник зменшився до 78 млрд дол. На 1 травня 2025 року резерви становили лише 39 млрд дол.

З початку повномасштабної війни фонд скоротився майже вчетверо.

"Прогнозується, що у 2025 році середня ціна на нафту марки Brent становитиме $64 за барель, а в 2026 – $60. Для Росії, чий бюджет наповнюється за рахунок нафтогазових доходів, така динаміка створює критичні фіскальні ризики", – йдеться у повідомленні.

За інформацією конррозвідки, проєкти державної корпорації «росатом», заплановані на 2025 рік, залишаються недофінансованими на 80 %, у «российской железной дороги» фіксується падіння обсягів перевезень, у видобувній, металургійній та будівельній сферах – спад виробництва, російські корпорації масово призупиняють виплату дивідендів.

"Попри це, москва продовжує публічно демонструвати впевненість у стабільності економіки. Однак підконтрольна державі пропаганда, яка приховує реальні масштаби економічного спаду, не змінює фактів: ресурсна модель російської економіки втрачає ефективність", – заявили у СЗРУ.