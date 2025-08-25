Держфонд регіонального розвитку знову у дії: що саме фінансуватиме

З 1 вересня громади зможуть подавати заявки на фінансування проєктів з відновлення за кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій України.

"Цьогоріч держбюджетом передбачено 1 мільярд гривень на такі проєкти. ДФРР відновив свою роботу після трирічної перерви, пов'язаної з повномасштабною війною", – говориться у повідомленні.

Про це на брифінгу повідомив заступник Міністра розвитку громад і територій України Олексій Рябикін.

"Наш пріоритет — це прифронтові громади, але отримати підтримку зможуть і інші регіони. Ми прагнемо зробити процес відбору проєктів максимально відкритим та прозорим, аби кошти були використані ефективно для відбудови наших громад," — зазначив Олексій Рябикін.

"Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) — це спеціальний фонд, з якого держава виділяє кошти для розвитку регіонів. Ці гроші йдуть на реалізацію інфраструктурних проєктів, які допомагають громадам та регіонам у відбудові", – говориться у повідомленні.

Реалізація проєктів відбуватиметься в рамках перехідної моделі управління публічними інвестиціями. Громади, що не перебувають на територіях активних бойових дій, можуть подавати заявки з 1 по 10 вересня через цифрову платформу DREAM. Це єдиний банк проєктів і програм на державному, регіональному та місцевому рівнях, і дозволяє відстежувати статуси впровадження.

Вартість поданих проєктів не має перевищувати 50 млн грн, і вони мають бути реалізовані до кінця 2025 року. Кошти, які виділятимуться громадам Державним фондом регіонального розвитку, передаватимуться як субвенція. Якщо громада не встигне використати цю субвенцію протягом року, то вона може бути повернена до державного бюджету, уточнюють у міністерстві.

"Наразі у системі уже зареєстровано кілька тисяч проєктів громад, які потенційно підпадають під вказану субвенцію. Після 10 вересня, коли завершиться процес подачі нових заявок, розпочнеться процес відбору проєктів для фінансування. Він є прозорим і підзвітним, до нього активно долучаються громади та регіони", – говориться у повідомленні.

"Мінрозвитку вже продемонструвало цей підхід у відборі проєктів в рамках програми відновлення України, де було розподілено 100 млн євро. Ми залучили всі громади, всі обласні державні адміністрації, а також експертів, громадськість та різні міністерства, щоб забезпечити повну прозорість і відкритість відбору", — наголошує Рябикін.

Щоб отримати фінансування проєкту, громадам потрібно виконати чотири основні умови при підготовці заявки. Проєкт має відповідати загальній стратегії розвитку регіонів, а об'єкт, який планується до відбудови, повинен належати державі чи громаді. Проєктна документація має відповідати вимогам. Також важливо, аби місцевим бюджетом можна було покрити принаймні 10% вартості проєкту.

"Відповідно до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, із наступного року у ДФРР закладено 90 млрд грн на три роки: по 30 млрд грн на рік. Відтак, доцільне, прозоре і підзвітне використання коштів ДФРР цьогоріч є своєрідним пілотним процесом і підготовкою до активної роботи з публічними інвестиціями уже за кілька місяців", – повідомляє міністерство.

Нагадаємо:

За два роки експериментального проєкту з комплексного відновлення населених пунктів відбудували лише 58 об’єктів — це лише 8% запланованих, повідомляє Transparency International Ukraine. Для більшості об’єктів (64%) роботи розпочалися або набрали темпу лише наприкінці минулого року, зазначає громадська організація.

Для прискорення процесу відновлення багатоквартирних будинків та гуртожитків уряд вже ухвалив рішення, яке дозволяє виконувати дозвільні та підготовчі процедури паралельно.

Раніше повідомлялося, що ркремі напрямки відновлення багатоквартирних будинків на Харківщині наразі не фінансуються. Фінансування призупинено, адже це окрема графа видатків, як слід узгодити з міністерствами.

Раніше повідомлялося, що Полтавська область стала десятим регіоном, в якому місцева влада запровадила часткову компенсацію в рамках державної програми "єОселя". Місцеві програми компенсації також діють на Сумщині, Харківщині, Закарпатті, Одещині, Львівщині, Буковині, Миколаївщині, у містах Кривий Ріг та Тернопіль.

Також повідомлялося, що частка іпотечних кредитів поза державною програмою "єОселя" виросла до 4,5% (на 2%) з початку року.

Також повідомлялося, що відбудова та модернізація України коштуватиме 1 трлн доларів на період у 14 років.