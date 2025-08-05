Відновлення багатоквартирних будинків на Харківщині поки не фінансується

Окремі напрямки відновлення багатоквартирних будинків на Харківщині наразі не фінансуються.

Про це з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова повідомляє видання "Думка".

"Є окремі напрямки відновлення щодо багатоквартирних будинків, наразі це фінансування призупинено, потрібна окрема графа видатків. Тут ми ведемо перемовини з профільним міністерством інфраструктури, з віцепрем'єром – Кулебою", – сказав він у коментарі виданню.

На нараді з президентом були голови Драчівщини, Балаклії, Купʼянська, Золочева та інших громад Харківщини, зазначає видання.

"Там, де ми будемо відновлювати, будемо дивитися на військову обстановку, перш за все. І відновлювати найважливіше: лікарні, будівництво захисних споруд, підземних сховищ, шкіл фактично, бо це все споруди подвійного значення", – сказав Синєгубов.

Тим не менш, попри небезпеку в регіоні програма "єВідновлення" та реконструкція об’єктів критичної інфраструктури не зупиняються.

За словами Синєгубова, попри безпекову ситуацію на Харківщині, відновлення в регіоні відбувається за кількома програмами.

Найбільша – саме програма "єВідновлення", де люди оперативно відновлюють свої помешкання, не буде зупинятися, вона постійно дофінансовується.

"Харківщина є сумним лідером, ми найбільше отримуємо цього фінансування, одна і руйнування в нас найбільші", – зазначив Синєгубов.

Наразі в області зафіксовано 89 тисяч зруйнованих або пошкоджених об’єктів.

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