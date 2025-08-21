Комплексне відновлення населених пунктів: за два роки відбудували 8% об’єктів

За два роки експериментального проєкту з комплексного відновлення населених пунктів відбудували лише 58 об’єктів — це лише 8% запланованих.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Для більшості об’єктів (64%) роботи розпочалися або набрали темпу лише наприкінці минулого року, зазначає громадська організація.

Transparency International Ukraine нагадує, що експериментальний проєкт із відновлення низки населених пунктів, які постраждали внаслідок війни, уряд розпочав у квітні 2023 року.

"Його особливістю мало стати впровадження комплексного підходу — не лише відновлення окремих будівель чи інфраструктурних об’єктів, а цілісне планування та трансформація постраждалих населених пунктів або їхніх частин", — говориться у повідомленні.

Очікувалося, що проєкт дозволить напрацювати нові, ефективні рішення для відбудови населених пунктів, інфраструктура яких зазнала значних руйнувань внаслідок російської агресії та потребує саме комплексного, а не фрагментарного підходу.

До експерименту увійшли селище Бородянка та село Мощун у Київській області, місто Тростянець на Сумщині, село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, село Циркуни на Харківщині та село Ягідне у Чернігівській області.

"Держава профінансувала відновлення відібраних населених пунктів на 10,82 млрд грн — 93% від очікуваної вартості проєкту. Проте через те, що фінансування виділяли із суттєвими затримками, проєкт навряд закінчиться вчасно. Станом на травень 2025 року використано лише 2,23 млрд грн — приблизно 20%", – говориться у дослідженні Transparency International Ukraine.

Через прогалини в умовах експерименту фактично випала відбудова села Мощун, а пізніше на паузу поставили відбудову Циркунів.

"Відповідно до умов, 2025 рік мав би стати завершальним у реалізації експерименту. Проте, за оцінками Служб відновлення, у щонайменше двох населених пунктах — Тростянці та Бородянці — завершити роботи вдасться не раніше 2026 року", говориться у публікації.

"Чи дасть уряд Агентству відновлення та його регіональним службам можливість довести експеримент до кінця? Збільшення обсягу фінансування та переліку об’єктів, запланованих до відновлення, понад вдвічі за попередній рік, свідчать на користь такого сценарію", – зазначено у публікації

"Остаточну ж долю експерименту може визначити аналіз проєкту, ініційований урядом у квітні цього року. До нього, за словами керівника Агентства відновлення, залучать і міжнародних експертів, які мають оприлюднити свій висновок восени", – додає Transparency International Ukraine.

"Зараз важливо врахувати помилки, щоб не повторити їх у майбутньому — як під час комплексного відновлення, без якого нам не обійтись у масштабній повоєнній відбудові, так і під час реалізації інших експериментальних проєктів, що покликані тестувати нові підходи у відбудові", – наголошує громадська організація.

