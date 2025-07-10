Україні для відбудови необхідно $1 трильйон і два фонди – Шмигаль

Відбудова та модернізація України коштуватиме 1 трлн доларів на період у 14 років.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах URC-2025.

Українська концепція передбачає створення двох фондів в розмірі 1 трлн доларів.

"Перший — це "Фонд Україна" на 540 млрд доларів, адже саме стільки, за оцінкою Світового банку, буде коштувати відбудова України", — підкреслив Денис Шмигаль та додав, що цей фонд адмініструватиметься Україною і формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини.

"Другий фонд — це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів", — підкреслив прем’єр-міністр.

За його словами, цей фонд включатиме інвестиції європейського приватного сектору для розвитку виробництв в Україні.

"Проєкти, які будуть реалізовуватися за рахунок цих фондів, принесуть виграш не лише Україні, але і всій європейській економіці та бізнесу", — наголосив Шмигаль.

Він також наголосив на двох стратегічних завданнях, які стоять перед Урядом, та Україною в цілому.

Це, зокрема, підтримка та посилення тиску на Росію за допомогою санкцій. А крім того, забезпечення достатньої кількості фінансових ресурсів, аби Україна могла протистояти російській агресії.

Важливою темою, яку торкнувся Денис Шмигаль, стало залучення фінансової підтримки на 2026-й та 2027-й роки.

"Готуємося до різних сценаріїв. Ми пропонуємо нашим європейським партнерам інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії.

Військові видатки зараз складають 100-120 млрд доларів. В умовах миру і без врахування виробництва зброї, утримання українського війська коштуватиме 50 млрд євро на рік. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС", — підкреслив прем’єр-міністр.

Він додав, що Україна готова стати гарантом європейської безпеки.

Нагадаємо:

Україна потребує значної міжнародної підтримки - щодо 2026 року, то йдеться про понад 40 мільярдів доларів.