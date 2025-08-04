"єОселя": в Україні запустили 10 місцевих програм підтримки військових та ветеранів
Полтавська область стала десятим регіоном, в якому місцева влада запровадила часткову компенсацію в рамках державної програми "єОселя".
Про це повідомляє пресслужба Укрфінжитла.
Полтавська обласна військова адміністрація компенсуватиме 3% річних за іпотекою для військовослужбовців Збройних сил України за контрактом, ветеранів війни, учасників бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Для отримання компенсації під час подання заявки на єОселю в Дії необхідно обрати Укргазбанк, Ощадбанк чи ПриватБанк.
Місцеві програми компенсації також діють на Сумщині, Харківщині, Закарпатті, Одещині, Львівщині, Буковині, Миколаївщині, у містах Кривий Ріг та Тернопіль.
Загалом сьогодні програмами компенсації по "єОселі" від органів влади на місцях скористалися понад тисяча позичальників.
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