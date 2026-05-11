На Херсонщині фірмі без досвіду віддали дорогий підряд на будівництво укриття

На Херсонщині підряд на будівництво протирадіаційного укриття для школи вартістю майже 56 мільйонів гривень без проведення конкурсу отримала компанія, яка не має відповідного досвіду.

Про це пише "Інтент".

Йдеться про будівництво укриття у селі Любимівка Херсонської області. На території Любимівського закладу загальної середньої освіти мають звести захисну будівлю подвійного призначення з функціями протирадіаційного укриття.

Загальна вартість проєкту становить 55,97 мільйона гривень, при цьому основну частину фінансування планують отримати в межах європейської програми Ukraine Facility, зазначає видання.

Тендер оголосили 16 квітня 2026 року. Замовником робіт виступив сам навчальний заклад.

За даними Центру публічних розслідувань , проєкт фінансуватиметься коштом державної субвенції та місцевого бюджету. Із загальної суми понад 54,3 мільйона гривень нададуть у межах програми Ukraine Facility, ще понад 1,5 мільйона — кошти громади.

"Єдиним учасником закупівлі стало ТОВ "Торговельно-монтажна компанія "Укрспецмонтаж". Компанія запропонувала виконати роботи за 55,96 мільйона гривень — сума майже повністю збіглася з очікуваною вартістю закупівлі. Саме це товариство визначили переможцем торгів", – говориться у публікації.

Відповідно до тендерної документації, завершити будівництво укриття мають до 25 грудня 2027 року. Підряднику передбачили аванс у розмірі 30% від вартості робіт, а решту коштів виплачуватимуть після виконання будівництва.

Підприємство зареєстрували у Києві у 2012 році зі статутним капіталом 20 тисяч гривень. Основний вид діяльності фірми — електромонтажні роботи. Власниками компанії є Вікторія Лобинцева з Маріуполя, Ярослав Шакура з Житомирської області та Олексій Марчук із Черкащини.

З 2017 року компанія отримала на державних закупівлях трохи більше ніж 7 мільйонів гривень, здебільшого за роботи, пов'язані з електромонтажем. У відкритих даних відсутні приклади того, що підприємство раніше займалося будівництвом укриттів, зазначає видання.

"Яким чином товариство, яке спеціалізується на електромонтажних роботах й за 9 років заробило понад 7 мільйонів, виграло підряд на Херсонщині за майже 56 мільйонів, залишається під питанням", – говориться у публікації.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні до суду передано справу директора будівельної компанії, яка реконструювала укриття для медзакладу і безпідставно отримала з бюджету понад 6,5 млн грн, завищивши обсяги робіт і вартість матеріалів.

Раніше Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня уклала договір на реконструкцію із компанією, cеред засновників якої — ТОВ "Автомагістраль-Захід", з яким заклад раніше розірвав угоду на ті самі роботи.

Раніше повідомлялося, що одразу два підряди на ремонт укриттів у Херсоні загальною вартістю 6,8 млн грн віддали підприємиці, яка зареєструвалась лише 18 днів тому. До того вона була кілька місяців зареєстрована як ФОП, але торгувала квітами та кормами для домашніх тварин.