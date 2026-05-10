Росіяни обстріляли інфраструктуру Дніпропетровщини у день перемирʼя

У ніч на 10 травня російські загарбники порушивши власне ж перемирʼя обстріляли Дніпропетровщину, пошкоживши інфрасторуктуру одного з районів.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Мова про Синельниківський район. Там росіяни били по Українській та Богинівській громадах. За інформацією Дніпропетровської ОВА, через обстріли – понівечена інфраструктура.

Постраждала 3-річна дівчинка. Дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Окрім цього росіяни атакували Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини.

Під час дії перемир'я у ніч на 10 травня Росія запустила 27 безпілотників, повідомили Повітряні сили.