Росіяни обстріляли інфраструктуру Дніпропетровщини у день перемирʼя
У ніч на 10 травня російські загарбники порушивши власне ж перемирʼя обстріляли Дніпропетровщину, пошкоживши інфрасторуктуру одного з районів.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Мова про Синельниківський район. Там росіяни били по Українській та Богинівській громадах. За інформацією Дніпропетровської ОВА, через обстріли – понівечена інфраструктура.
Постраждала 3-річна дівчинка. Дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Окрім цього росіяни атакували Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини.
Під час дії перемир'я у ніч на 10 травня Росія запустила 27 безпілотників, повідомили Повітряні сили.