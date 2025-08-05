Мінрозвитку хоче прискорити темпи відновлення пошкодженого житла

Міністерство розвитку громад та територій заслухає звіти регіонів щодо темпів відновлення житлового фонду та з фокусом на пришвидшення процесу відбудови.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Відновлення житлової інфраструктури – це не лише про будівництво, а й про координацію, спрощення процедур та технічну підтримку", – зазначила заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

За її словами, громади часто застосовують різні підходи до організації відновлення житлової інфраструктури.

Козловська здійснила робочу поїздку до Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів Києва і оглянула з керівництвом районних адміністрацій житлові будинки, що були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Заступниця міністра зокрема надала рекомендації керівництву районів щодо прискорення робіт.

"Ми дивимось на кожну ділянку процесу: від моменту події до старту будівельних робіт. Маємо допомагати громадам швидше рухатись вперед", – зазначила Козловська.

Для прискорення процесу відновлення багатоквартирних будинків та гуртожитків уряд вже ухвалив рішення, яке дозволяє виконувати дозвільні та підготовчі процедури паралельно, повідомляє міністерство.

"Зокрема, технічне обстеження, проєктування, експертиза і пошук підрядника можуть відбуватись одночасно. А у випадках, коли вже є готові креслення, вже дозволено починати будівництво ще до завершення експертизи", – зазначено у публікації.

Також в країні діє програма компенсацій за пошкоджене чи зруйноване житло "єВідновлення. В рамках цього механізму вже близько 120 тисяч родин отримали компенсації для ремонту пошкодженого житла, житлові сертифікати замість зруйнованого чи допомогу для відбудови на власній земельній ділянці, пише Мінрозвитку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ркремі напрямки відновлення багатоквартирних будинків на Харківщині наразі не фінансуються. Фінансування призупинено, адже це окрема графа видатків, як слід узгодити з міністерствами.

Раніше повідомлялося, що Полтавська область стала десятим регіоном, в якому місцева влада запровадила часткову компенсацію в рамках державної програми "єОселя". Місцеві програми компенсації також діють на Сумщині, Харківщині, Закарпатті, Одещині, Львівщині, Буковині, Миколаївщині, у містах Кривий Ріг та Тернопіль.

Також повідомлялося, що частка іпотечних кредитів поза державною програмою "єОселя" виросла до 4,5% (на 2%) з початку року.

Також повідомлялося, що відбудова та модернізація України коштуватиме 1 трлн доларів на період у 14 років.