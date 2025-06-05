В Україні зросла частка іпотек поза "єОселі", попри складність конкуренції з держпрограмою

Частка іпотечних кредитів поза державною програмою "єОселя" виросла до 4,5% (на 2%) з початку року.

Про це повідомила перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва, передає "Інтерфакс-Україна".

"З початку року частка виданих "комерційних" іпотечних кредитів (поза державною програмою "єОселя") у середньому склала 4,5%. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість таких кредитів зросла на 2 в.п. При цьому понад 60% "комерційної" іпотеки було видано на придбання житла на вторинному ринку і близько 40% — на первинному", - зауважила вона.

За її словами, наразі можна вкотре констатувати, що іпотека в Україні розвивається саме завдяки "єОселі".

"Вочевидь, умови за суто банківськими кредитами не можуть конкурувати з державною іпотекою, адже в середньому ставки за "єОселею" вдвічі нижчі за відсотки, що пропонують банки", - пояснює Дмітрієва.

Водночас вона наголосила на тому, що в умовах війни надважливо зберегти цей банківський сегмент.

"До того ж банківські умови більш лояльні до позичальника, а також відсутні обмеження щодо "віку" будинку, в якому громадянин планує придбати житло", — додала банкірка.

Нагадаємо:

Українці через воєнні ризики українці не готові інвестувати кошти в придбання житла, хоча цінові умови на ринку нерухомості в Україні сприятливіші, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.