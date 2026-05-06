Росіяни, порушивши перимирʼя Зеленського, атакували інфраструктуру Кривого Рогу

Зранку 6 травня ворог атакував Криворізький район шахедами, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомляє Олександр Вілкул.

Внаслідок атаки обійшлось без постраждалих.

У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Томаківську громади. Понівечені адмінбудівля, готель, багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі.

Російські окупаційні війська у перші ж хвилини зірвали оголошений Володимиром Зеленським "режим тиші", який розпочався опівночі 6 травня, атакувавши Україну ударними безпілотниками та КАБами.