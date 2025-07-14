Держбюджет отримає 54 мільйонів гривень відсотків від конфіскованих коштів "PIN-UP"

Окрім 2,6 млрд грн спецконфіскації коштів онлайн-казино "PIN-UP" держбюджет отримає 54 млн грн нарахованих відсотків.

Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.

"Рекордна спецконфіскація 2,6 мільярда гривень, яку забезпечить АРМА – це результат нашої принципової позиції та потужної співпраці з правоохоронними органами. Ми змогли не лише примусово списати кошти агресора, але й втримати їх на благо України", – заявила голова АРМА Олена Дума

"Виконання нами рекордної спецконфіскації дасть можливість не лише поповнити бюджет на суму 2,6 млрд грн з плюсом нарахованих відсотків в 54 мільйони грн до бюджету, але й вперше АРМА зменшить держборг країни", – зазначила вона.

"АРМА зіткнулося з безпрецедентним тиском щодо повернення арештованих коштів онлайн-казино Pin-Up. Однак Нацагентство зуміло забезпечити збереження та належне управління 2,6 млрд грн арештованих коштів", – говориться у публікації.

Зокрема, агентство оперативно реагувало на спроби зняття арешту та вжити невідкладних заходів спільно з правоохоронними органами щодо повторного арешту і спрямувало кошти на придбання військових облігацій для потреб ЗСУ ще до завершення розслідування.

"У листопаді 2024 року, коли суд прийняв сумнівне рішення про зняття арешту з 2,6 млрд грн онлайн-казино, АРМА миттєво звернулося до ДБР з вимогою накласти новий арешт. Завдяки оперативним діям агентства та професійній роботі ДБР, кошти було повторно арештовано протягом однієї доби", – нагадує АРМА.

За час управління арештованими коштами АРМА спрямувало два мільярди гривень на придбання військових облігацій, зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що спецслужби заблокували понад 100 нелегальних онлайн-казино

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти власника російського казино Pin-Up Дмитра Пуніна і пов'язаних із казино компаній.

Державне бюро розслідувань затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.

Згодом повідомлялося, що ДБР завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, яке забезпечувало роботу ресурсу під брендом Pin-Up.

Зрештою, Шевченківський райсуд Києва стягнув у дохід держави 2,6 млрд грн від компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Для цього суд застосував спеціальну конфіскацію.

Суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим - директором онлайн-казино PIN-UP Його засудили на 5 років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за роботу на РФ, несплату податків, участь у злочинній організації, легалізацію незаконного майна і службове підроблення.