Справа на 2,6 мільярда: ДБР завершило розслідування щодо директора Pin-Up

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, що забезпечувало роботу ресурсу під брендом Pin-Up.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Згідно з повідомленням, йому інкримінують:

провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором;

участь у злочинній організації;

умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;

легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом;

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Максимальна санкція — до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Справу розслідують у межах масштабного провадження, відкритого у квітні 2024 року. Тоді було викрито діяльність мережі нелегальних гральних сайтів, які працювали без передбачених законом дозволів.

У ДБР розповіли, що вже арештовано понад 2,6 млрд грн активів, які будуть стягнуті до бюджету та спрямовані на оборонні потреби.

Крім того, 25 травня 2025 року президент України застосував до компаній і громадян РФ, пов’язаних із гральним бізнесом, санкції. У справі вже повідомлено про підозру кільком керівникам і службовим особам.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про завпровадження санкцій проти власника російського казино Pin-Up Дмітрія Пуніна та повʼязаних із казино компаній.

Новостворене державне агентство PlayCity зробило перший гучний крок — анулювало ліцензію онлайн-казино PIN-UP, пов’язаного з Росією.

Раніше, ДБР затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Джерела ЕП в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Ігоря Зотька.