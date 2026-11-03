АРМА готує до управління частку компанії, яка керує ринком у Львові

АРМА готує до управління 50% корпоративних прав ТОВ "Галицьке Перехрестя", яке керує ринком в історичній місцевості у Львові.

Про це інформує Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Частка корпоративних прав "має грошовий еквівалент 2 872 386 грн", зазначили у агентстві.

До активу належать корпоративні права товариства, у власності якого перебувають об'єкти нерухомості у Львові на вул. Поліській, 2.

Зокрема, комплекс включає адміністративно-побутові, адміністративно-складські та складські приміщення, кафе-закусочну, а також земельні ділянки площею 0,1193 га та 1,0686 га.

"На одній із ділянок розташований ринок із торговими павільйонами, що спеціалізується на роздрібній торгівлі товарами широкого вжитку", – говориться у повідомленні.

"Галицьке Перехрестя" пов'язували з родиною проросійського політика, ексдепутата Тараса Козака, підозрюваного у державній зраді. Майно було арештовано за рішенням суду у справі про податкові махінації.

Нагадаємо:

ТОВ "Бетонбуд" повʼязаний з проросійським політиком та зрадником Віктором Медведчуком. Завод "Бетодбуд" та ще три активи у Львівській області (ТОВ "Капітал Плаза", 50% ТОВ "Галицьке перехрестя", ТОВ "Трансмонолітавто") братів Козака та Медвечука було передано в управління АРМА у липні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало в управління земельні ділянки у Києві, якими володіли Віктор Медведчук та Тарас Козак.