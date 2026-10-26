Стартував прийом документів кандидатів на посаду голови АРМА

Стартував прийом документів на посаду голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Оголошуємо відкритий і прозорий конкурс на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", – написав він у Телеграм.

Він наголосив, що агентству "потрібен керівник, якому довіряють і суспільство, і партнери".

Голова уряду запросив до участі "всіх, хто має управлінський досвід, бездоганну репутацію та бажання бути корисним своїй країні".

"Під час війни кожен арештований актив має працювати в інтересах держави", – наголосив Корецький.

Конкурс триватиме до 26 листопада 2026 року.

Кандидат на посаду голови Агентства повинен мати вищу юридичну або економічну освіту, не менше ніж пʼять років професійного стажу та не менше ніж три роки досвіду роботи на керівних посадах.

Після тестування когнітивних здібностей ті, хто отримає в ньому більше ніж 55 балів, зможуть потрапити до наступного етапу. За результатами обох тестів буде сформований рейтинговий список. Перша десятка кандидатів братимуть участь у співбесідах.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду голови Агентства з розшуку і менеджменту активів вирішила провести повторний відбір після того, як на попередньому відсіяли всіх кандидатів.

Відбір на голову АРМА розпочався у листопаді 2025 року.

Закон про реформу АРМА, що запровадив нову процедуру обрання голови агентства шляхом конкурсного відбору, ухвалили ще в червні 2025 року.