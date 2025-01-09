ДБР затримало власника онлайн-казино, який раніше заробляв на комісії в "Дії"

Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Джерела ЕП в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Ігоря Зотька. За даними YouControl, він є засновником і бенефіціаром ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" та ТОВ "ФК "Єдиний простір". Остання компанія займалася проведенням платежів в застосунку "Дія" і отримувала з цього комісію, проте нещодавно застосунок повністю замінив компанію Зотька на державний "Укргазбанк".

Реальними власниками комерційної структури під брендом PIN-UP, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни, зазначають правоохоронці.

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію.

Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами РФ - реальними власниками онлайн-казино, стверджують правоохоронці.

"Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами", - йдеться у повідомленні.

Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Нагадаємо:

Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино Pin-Up.ua.