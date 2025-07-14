Госбюджет получит 54 миллионов гривен процентов от конфискованных средств "PIN-UP"

Кроме 2,6 млрд грн спецконфискации средств онлайн-казино "PIN-UP" госбюджет получит 54 млн грн начисленных процентов.

Об этом сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов.

"Рекордная спецконфискация 2,6 миллиарда гривен, которую обеспечит АРМА - это результат нашей принципиальной позиции и мощного сотрудничества с правоохранительными органами. Мы смогли не только принудительно списать средства агрессора, но и удержать их на благо Украины", - заявила глава АРМА Елена Дума

"Выполнение нами рекордной спецконфискации позволит не только пополнить бюджет на сумму 2,6 млрд грн с плюсом начисленных процентов в 54 миллиона грн в бюджет, но и впервые АРМА уменьшит госдолг страны", - отметила она.

"АРМА столкнулось с беспрецедентным давлением по возврату арестованных средств онлайн-казино Pin-Up. Однако Нацагентство сумело обеспечить сохранение и надлежащее управление 2,6 млрд грн арестованных средств", - говорится в публикации.

В частности, агентство оперативно реагировало на попытки снятия ареста и принять неотложные меры совместно с правоохранительными органами по повторному аресту и направило средства на приобретение военных облигаций для нужд ВСУ еще до завершения расследования.

"В ноябре 2024 года, когда суд принял сомнительное решение о снятии ареста с 2,6 млрд грн онлайн-казино, АРМА мгновенно обратилось к ГБР с требованием наложить новый арест. Благодаря оперативным действиям агентства и профессиональной работе ГБР, средства были повторно арестованы в течение суток", - напоминает АРМА.

За время управления арестованными средствами АРМА направило два миллиарда гривен на приобретение военных облигаций, говорится в публикации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что спецслужбы заблокировали более 100 нелегальных онлайн-казино

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против владельца российского казино Pin-Up Дмитрия Пунина и связанных с казино компаний.

Государственное бюро расследований задержало номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP.

Впоследствии сообщалось, что ГБР завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, которое обеспечивало работу ресурса под брендом Pin-Up.

В конце концов, Шевченковский райсуд Киева взыскал в доход государства 2,6 млрд грн от компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP. Для этого суд применил специальную конфискацию.

Суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым - директором онлайн-казино PIN-UP Его осудили на 5 лет, с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за работу на РФ, неуплату налогов, участие в преступной организации, легализацию незаконного имущества и служебный подлог.