РНБО запровадила санкції проти засновника Pin-Up

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про завпровадження санкцій проти власника російського казино Pin-Up Дмітрія Пуніна та повʼязаних із казино компаній.

Про це йдеться в указі президента.

Обемеження введені проти засновника казино, громадянина РФ Дмітрія Пуніна, а також громадян РФ Івана Баннікова, Олександра Матяшова; та компаній: УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ, ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ, ТУРБО.ЮА. За інформацією Інтерфакс Україна, ці компанії повʼязані із Pin-Up.

У січні працівники ДБР затримали власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька. Його правоохоронці вважають номінальним власником.

За даними ДБР, реальними власниками комерційної структури під брендом PIN-UP, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Слідство з’ясувало, що Зотько не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію.

За даними YouControl, він є засновником і бенефіціаром ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" та ТОВ "ФК "Єдиний простір". Остання компанія займалася проведенням платежів в застосунку "Дія" і отримувала з цього комісію, проте нещодавно застосунок повністю замінив компанію Зотька на державний "Укргазбанк".