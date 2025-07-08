"Гру закінчено": спецслужби заблокували понад 100 нелегальних онлайн-казино

В Україні завершилася масштабна операція з блокування 133 незаконних інтернет-казино, які діяли в українському сегменті мережі.

Про це йдеться в релізі Асоціації українських операторів грального бізнесу, який є в розпорядженні ЕП.

Блокування провели відповідно до розпорядження Держспецзв'язку від 1 липня, яке інтернет-провайдери були зобов'язані виконати до 8 липня.

Крім технічного блокування сайтів, зупинено фінансову інфраструктуру тіньового бізнесу - зокрема, припинено нелегальний процесинг платежів і заблоковано P2P-транзакції.

За даними Асоціації, нелегальний сегмент онлайн-гемблінгу щокварталу обертав від 3 до 5 млрд грн.

За підрахунками АУОГБ, до половини ринку азартних ігор в Україні залишається в тіні. За даними Мінцифри, через це держава щорічно недоотримує до 10 млрд грн. Для порівняння, 2024 року легальні оператори сплатили понад 17 млрд грн податків, а за перші чотири місяці 2025 року - ще 6,4 млрд грн.

Крім того, агентство PlayCity, яке діє під керівництвом Мінцифри, передало в червні НКЕК запит на блокування 824 нелегальних казино.

До операції долучилися СБУ, Держспецзв'язку, Нацкомісія з електронних комунікацій (НКЕК) та Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОІБ).

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти власника російського казино Pin-Up Дмитра Пуніна і пов'язаних із казино компаній.

Новостворене державне агентство PlayCity зробило перший гучний крок - анулювало ліцензію онлайн-казино PIN-UP, пов'язаного з Росією.

Раніше, ДБР затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Джерела ЕП у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Ігоря Зотька.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, яке забезпечувало роботу ресурсу під брендом Pin-Up.