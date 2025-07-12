Рекордна спецконфіскація: суд стягнув 2,6 мільярда з онлайн-казино PIN-UP

Шевченківський райсуд Києва стягнув у дохід держави 2,6 млрд грн від компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Для цього суд застосував спеціальну конфіскацію.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань (ДБР).

Суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим - директором онлайн-казино PIN-UP Його засудили на 5 років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за роботу на РФ, несплату податків, участь у злочинній організації, легалізацію незаконного майна і службове підроблення.

У ДБР нагадали, що під час розслідування діяльності PIN-UP Бюро та прокурори Офісу генпрокурора у співпраці виявили, що представники цієї компанії співпрацювали з РФ, зокрема підсанкційними в Україні компаніями і людьми, наповнювали бюджет РФ.

Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино люди ведуть бізнес і на тимчасово окупованій території Луганської області. До того ж людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала російських ветеранів, які брали участь у війні проти України.

У ДБР заявили, що онлайн-казино продовжує працювати на території РФ і на російських вебресурсах.

Нагадаємо:

В Україні завершилася масштабна операція з блокування 133 незаконних інтернет-казино, які діяли в українському сегменті мережі.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти власника російського казино Pin-Up Дмитра Пуніна і пов'язаних із казино компаній.

Новостворене державне агентство PlayCity зробило перший гучний крок - анулювало ліцензію онлайн-казино PIN-UP, пов'язаного з Росією.

Раніше, ДБР затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Джерела ЕП у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Ігоря Зотька.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, яке забезпечувало роботу ресурсу під брендом Pin-Up.