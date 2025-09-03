Примусове вилучення російських вагонів: Рада затвердила указ президента

Верховна Рада затвердила указ президента про примусове вилучення вагонів, належних повʼязаним із Російською Федерацією субʼєктам.

Про це у Facebook повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Тепер справа доведена до кінця. Близько 1600 вагонів орієнтовно 2.2 млрд грн. Майно агресора працює на державу", – написав він.

Йдеться про законопроєкт №13442, яким Рада затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні майна Російської Федерації та її резидентів. За документ проголосували 263 депутати.

У законопроєкті говориться про 1592 вантажні вагони різних типів, у тому числі й цистерни. Середній вік вагонів становить 14 років, а термін експлуатації – у середньому до 2047 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, у якому йдеться про примусове вилучення на користь держави 1592 вагонів російських компаній. Закон затвердить указ президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року.

Раніше Агентству з розшуку та менеджменту активів передали 21 500 вагонів, заарештованих після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Як повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителів на 2710 вагонів та 3 тепловози. "Розпочато конкурсний відбір управителів за 7 тендерними процедурами предметом яких виступили 3 тепловози та 2710 вагонів у загальній кількості", – говорилося у повідомленні.

До того АРМА здало 434 заарештовані вагони російських компаній в управління фінансово-промисловій компанії "Ресурсгруп". Цей пул вагонів належить близько 30 російським компаніям, серед яких – ТОВ "Нова перевозочна компанія", АТ "Уголь-Транс", ТОВ "Атлант", ТОВ "ГТІ Менеджмент".

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця використовує російські цистерни та напіввагони, які були заарештовані після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, вони є найбільш долученим парком.