До кінця року парк зерновозів "Укрзалізниці" зменшиться утричі

Робочий парк вагонів-зерновозів "Укрзалізниці" зменшився із трьох тисяч у грудні 2025 року до 2,6 тисяч, а до кінця року лишиться близько 800 зерновозів.

Про це пише ЦТС.

Робочий парк вагонів-зерновозів філії Центру транспортної логістики АТ "Укрзалізниця" скоротився із 3 тисяч одиниць у грудні 2025 року до 2,6 тисяч станом на 5 березня цього року, повідомив очільник філії Ігор Трибіс.

За його словами, в березні з експлуатації вибуде ще майже 200 вагонів і приблизно стільки ж – у квітні. Надалі темпи скорочення можуть зрости.

"На наступний сезон у парку залишиться 1500, максимум 1700 вагонів, а до кінця року - близько 800 зерновозів", – зазначив Трибіс.

Це пов'язано із завершенням термінів експлуатації вагонів: їхній ремонт філія проводитиме лише за умови укладення довгострокових контрактів.

"Для того щоб підтримувати парк, потрібно укладати довгострокові контракти, щоб ми розуміли ситуацію не на 1-2 місяці, а довгостроково до – кінця року, й ціни, які дозволять нам ці ремонти виконувати", – сказав він.

"Відремонтувати вагон на два місяці, витратити двісті тисяч гривень, щоб заробити сто тисяч – така собі економіка", – пояснив очільник філії.

Заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов додав, що скорочення кількості вагонів стосуватиметься не лише парку ЦТЛ, а й приватних вагонів через високу вартість ремонтів.

Водночас він зазначив, що орендна ставка близько 1,5 тис. грн за вагон є прийнятною для ринку: за таких умов загальна логістика на відстань близько 700 км не перевищуватиме 17-18 доларів за тонну.

