Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

До кінця року парк зерновозів "Укрзалізниці" зменшиться утричі

Андрій Муравський — 12 березня, 18:35
До кінця року парк зерновозів Укрзалізниці зменшиться утричі

Робочий парк вагонів-зерновозів "Укрзалізниці" зменшився із трьох тисяч у грудні 2025 року до 2,6 тисяч, а до кінця року лишиться близько 800 зерновозів.

Про це пише ЦТС.

Робочий парк вагонів-зерновозів філії Центру транспортної логістики АТ "Укрзалізниця" скоротився із 3 тисяч одиниць у грудні 2025 року до 2,6 тисяч станом на 5 березня цього року, повідомив очільник філії Ігор Трибіс.

За його словами, в березні з експлуатації вибуде ще майже 200 вагонів і приблизно стільки ж – у квітні. Надалі темпи скорочення можуть зрости.

"На наступний сезон у парку залишиться 1500, максимум 1700 вагонів, а до кінця року - близько 800 зерновозів", – зазначив Трибіс.

Це пов'язано із завершенням термінів експлуатації вагонів: їхній ремонт філія проводитиме лише за умови укладення довгострокових контрактів.

"Для того щоб підтримувати парк, потрібно укладати довгострокові контракти, щоб ми розуміли ситуацію не на 1-2 місяці, а довгостроково до – кінця року, й ціни, які дозволять нам ці ремонти виконувати", – сказав він.

"Відремонтувати вагон на два місяці, витратити двісті тисяч гривень, щоб заробити сто тисяч – така собі економіка", – пояснив очільник філії.

Заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов додав, що скорочення кількості вагонів стосуватиметься не лише парку ЦТЛ, а й приватних вагонів через високу вартість ремонтів.

Водночас він зазначив, що орендна ставка близько 1,5 тис. грн за вагон є прийнятною для ринку: за таких умов загальна логістика на відстань близько 700 км не перевищуватиме 17-18 доларів за тонну.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна конфіскувала 1592 вагони, які належали Росії і здійснювали перевезення комерційних вантажів. Вони у робочому стані і зможуть використовуватися до кінця їхнього терміну експлуатації для вантажних перевезень.

Раніше повідомлялось, шо "Укрзалізниця" хоче домовитися з урядом щодо індексації тарифів на залізничні перевезення та підвищити тариф на транспортування зерна.

Раніше повідомлялося, що вагоноремонтні підприємства "Укрзалізниці" очікують, що цей рік закінчать зі збитками у 600 мільйонів гривень. Причини – падіння обсягів залізничних перевезень та профіцит вантажних вагонів на ринку.

Укрзалізниця зерно вагони

вагони

До кінця року парк зерновозів "Укрзалізниці" зменшиться утричі
Україна конфіскувала російські вагони на 2,2 мільярда
"Крюківський вагонобудівний завод" розповів про тенденції у галузі

Останні новини