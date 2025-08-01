Дефіцит пасажирських вагонів УЗ: старі списують значно швидше, ніж додають нові

Темпи старіння та списання пасажирських вагонів "Укрзалізниці" випереджають їх оновлення.

Про це повідомили в компанії, коментуючи перевезення пасажирів влітку.

В повідомленні йдеться, що кількість доступних для перевезення вагонів порівняно з липнем 2024 року зменшилася на 189 через старіння та обстріли РФ.

"Щоби якнайбільше пасажирів поїхали у подорож, з початку року ми додали 39 новозбудованих вагонів. Але, на жаль, загальні темпи старіння та списання вагонів наразі випереджають темпи оновлення", – розповіли в компанії.

В компанії нагадали, що літо – це найінтенсивніший період за кількістю перевезень, зокрема у липні "Укрзалізниця" перевезла 2,7 мільйона пасажирів.

"Ми залучили всі можливості доступного вагонного парку. Кожен вагон перевіз у середньому на 14% більше пасажирів, ніж торік, завдяки призначенню додаткових оборотних рейсів", – зазначили в "Укрзалізниці".

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