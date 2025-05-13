АРМА шукає управителів на 2710 вагонів та 3 тепловози

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителів на 2710 вагонів та 3 тепловози.

Про це повідомляється на сайті АРМА.

"Розпочато конкурсний відбір управителів за 7 тендерними процедурами предметом яких виступили 3 тепловози та 2710 вагонів у загальній кількості", – говориться у повідомленні.

Для передачі в управління арештованих активів оголо нові відкриті конкурси на електронному майданчику Prozorrо

"Ці активи були арештовані в межах кримінальних проваджень і передані АРМА на підставі судових рішень для ефективного управління з метою збереження вартості та забезпечення прозорого використання майна", – повідомляє агентство .

АРМА нагадує, що завдяки управлінню 434 арештованими вагонами, які перебувають під контролем компанії ТОВ "ФПК «Ресурс Груп", до державного бюджету вже надійшло близько 1,7 млн грн.

"Вагони внаслідок тривалого простою потребують технічного (деповського) огляду та ремонту, але це дозволить розблокувати їхній економічний потенціал і забезпечить надходження до бюджету", – повідомляє АРМА.

Водночас триває незалежна оцінка ще 17 799 арештованих вагонів, що дозволить найближчим часом розпочати пошук управителів і для цієї партії активів.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, АРМА здало 434 заарештовані вагони російських компаній в управління фінансово-промисловій компанії "Ресурсгруп".

Цей пул вагонів належить близько 30 російським компаніям, серед яких – ТОВ "Нова перевозочна компанія", АТ "Уголь-Транс", ТОВ "Атлант", ТОВ "ГТІ Менеджмент".

Їх заарештували на території України незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця використовує російські цистерни та напіввагони, які були заарештовані після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, вони є найбільш долученим парком.

Станом на 25 листопада 2024 року обліковувалося 18 191 вантажний вагон, з них 4436 вагонів-цистерн.

Ці вагони, згідно з ухвалами судів, передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). До завершення заходів організації управління майном АРМА ці вагони передані на відповідальне зберігання філіям "ЦТЛ" та "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" з правом комерційного використання.

Раніше повідомлялося, що Мінʼюст подав позов про стягнення в дохід держави активів держвиробника калійних добрив Білорусі "Білоруськалій". До стягнення в дохід держави заявлені активи, що належать підсанкційній особі: корпоративні права, кошти, залізничні вагони, калійні добрива.

"Білоруськалій" є провідним державним виробником калійних добрив у Білорусі та одним з найбільших платників податків до бюджету Республіки Білорусь, яка повністю контролюється політичною верхівкою Республіки Білорусь.

Також повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало на електронному аукціоні Prozorro.Продажі арештований російський нафтовий танкер Nika Spirit. АРМА реалізувало його за 6,4 млн грн, коли його оціночна вартість складала 2,4 млн грн.

Раніше повідомлялося, що АРМА оголосило конкурс на управителя арештованих барж. Зазначається, що одна з барж, щодо яких триває конкурсна процедура, знаходиться в Дніпрі. Комісія АРМА встановила, що актив перебуває в задовільному технічному стані. Його попередня оцінка становить понад 13 млн грн.