Україна конфіскувала російські вагони на 2,2 мільярда

Україна конфіскувала 1592 вагони, які належали росії і здійснювали перевезення комерційних вантажів.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

"Уряд прийняв рішення про визначення Фонду держмайна органом управління цим майном з подальшою передачею їх у користування Укрзалізниці. Цим рішенням ми запускаємо механізм вилучення майна агресора та його подальшого використання", – зазначила вона.

За її словами, оціночна вартість вагонів становить близько 2,2 млрд грн. Вони у робочому стані і зможуть використовуватися до кінця їхнього терміну експлуатації для вантажних перевезень, у тому числі військових.

Йдеться, що ці вагони належали підсанкційним резидентам рф, зокрема "ВЕБ-Лізинг", державній корпорації розвитку "ВЕБ. РФ", АТ "Державна транспортна лізингова компанія", АТ "Норд" - дочірній компанії "Сбєрбанк Лізинг" та іншим російським компаніям у сфері фінансів і логістики.

До повномасаштабного вторгнення у 2022 році росіяни здійснювали на них перевезення територією України і країн ЄС. Після початку бойових дій вони залишилися на території України і були арештовані. Минулого року вони були конфісковані, зазначила Свириденко.

