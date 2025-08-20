"Автострада" Шкіля отримає родовище на Вінниччині

"Виробнича компанія "Автострада" Максима Шкіля перемогла на аукціон з продажу 20-річного спеціального дозволу на видобування вапняку та глини у Вінницькій області.

Про це пише Liga.net.

Йдеться про ділянку Рівська у Жмеринському районі Вінницької області. Державна служба геології та надр України провела аукціон з продажу 20-річного спеціального дозволу на видобування вапняку та глини на цій ділянці.

"Переможцем стало вінницьке ТОВ "Виробнича компанія "Автострада" Максима Шкіля, свідчать результати торгів на Prozorro.Продажі", – говориться у публікації.

Компанія Шкіля запропонувала найвищу ціну – 12,85 млн грн. Єдиним конкурентом "Автостради" було приватне підприємство "Моноліт Поділля", яке запропонувало за лот 12,78 млн грн, повідомляє сайт.

"Компанія Шкіля – одна з найбільших дорожно-інфраструктурних компаній в Україні. Вона будує нові станції метро в Києві, Подільський мостовий перехід та водогін до Миколаєва. Ліцензія надасть компанії право на повний цикл робіт на ділянці Рівська – від геологічних досліджень до промислового видобутку вапняку та глини", – говориться у публікації.

Родовище знаходиться на південній околиці села Рів поруч зі Жмеринкою та має загальну площу 81,04 га. Вперше було розвідане у 1948-1949 роках Одеською геологорозвідувальною конторою, а промислова розробка здійснювалась Вінницьким трестом "Промбудматеріали" з 1964 по 1978 рік, за цей період було видобуто 853 000 тонн вапняку.

Геологічно родовище представлене вапняками різної щільності потужністю від 10,3 до 20,6 метрів (в середньому 17,6 м) та глинами потужністю від 4,6 до 22,0 метрів.

Станом на 1 січня 2025 року державним балансом запасів обліковуються значні поклади сировини для цементної промисловості: балансові запаси вапняку становлять 10,706 млн тонн (категорії А+В+С1), позабалансові – 11,25 млн тонн, а також 2,338 млн тонн балансових запасів глини категорії В.

Вапняки характеризуються змінним хімічним складом з вмістом СаСО3 (карбонату кальцію) від 38,1% до 98% та SiO2 (діоксид кремнію, або кремнезем) від 0,92% до 42,50%, при цьому до цементних відносяться різновиди з вмістом СаСО3 понад 88%.

За оцінкою Держгеонадр, родовище має добру сировинну базу для цементного виробництва з тривалим терміном експлуатації, зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво Подільського мосту у Києві на понад 2 млрд грн та стягнення цих грошей із підрядника.

Як повідомлялося раніше, компанія "Автострада", що належить Максиму Шкілю, отримає 1,18 млрд грн на добудову Подільського мосту, що сполучає правий та лівий берег Києва.

Сукупний дохід будівельних компаній-лідерів за даними Індексу Опендатабота 2025 сягнув 49,49 млрд грн, що на 41% більше, ніж у 2023 році. Сукупний прибуток лідерів зріс у 1,6 раза — до 3,09 млрд грн.

Абсолютний лідер — "Автомагістраль-Південь" з Одеси, власник — Олександр Бойко. У 2024 компанія заробила 13,2 млрд грн (27% загального доходу топу), що у 1,6 раза перевищує показники 2023. Прибуток — рекордні 1,36 млрд грн.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.

Кабінет міністрів планує оголосити новий конкурс для інвесторів на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах двох нафтогазових ділянок в Україні - Свічанської та Межигірської.