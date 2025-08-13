Уряд шукає інвесторів для розробки двох нафтогазових ділянок на Заході України

Кабінет міністрів планує оголосити новий конкурс для інвесторів на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах двох нафтогазових ділянок в Україні - Свічанської та Межигірської.

Про це свідчать проєкти постанов Кабінету міністрів, які є в розпорядженні ЕП.

Документи розроблені з метою створити умови для залучення інвестицій в пошук та видобуток вуглеводнів на цих ділянках.

Також — щоб привести умови конкурсів на укладення інвестиційних угод до вимог закону про ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови в частині прав викупу продукції партнером від США.

Зокрема, зміни передбачають, що партнер зі США отримує право першочергово викупити видобуту продукцію (наприклад, нафту чи газ) на умовах, визначених у договорі.

Передбачено також, що попередні дві постанови Кабміну від 08.04.2025 про проведення конкурсів щодо Свічанської та Межигірської нафтогазових ділянок втратять чинність.

Обидва обʼєкти знаходяться в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Свічанська ділянка розташована в межах Стрийського та Самбірського районів Львівської області, Верховинського, Калуського, Івано-Франківського, Надвірнянського районів Івано-Франківської області, Вижницького району Чернівецької області.

Межигірська ділянка розташована в межах Стрийського, Самбірського, Львівського, Яворівського та Шептицького районів Львівської області, Калуського, Івано-Франківського, Надвірнянського районів Івано-Франківської області, Вижницького району Чернівецької області.

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, в 2023 році щодо укладання угод про розподіл продукції в межах ділянок Свічанська та Межигірська зверталося АТ "Укргазвидобування".

Нагадаємо:

30 квітня 2025 року уряди України та США уклали угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

12 травня Зеленський підписав ратифікацію угоди про надра зі США.

4 червня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.