Справа на 2 мільярди: прокуратура просить суд розібратись з будівництвом Подільського мосту

Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво Подільського мосту у Києві на понад 2 млрд грн та стягнення цих грошей із підрядника.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним одного з договорів на будівництво ділянки Подільського мосту через Дніпро, а саме ділянки від дамби Русанівських садів до бульвару Перова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у квітні 2017 року КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва" та приватне товариство уклали договір підряду на будівництво Подільського мостового переходу.

У прокуратурі зазначають, що протягом 8 останніх років термін виконання робіт неодноразово продовжувався, а ціна робіт збільшилася з 1,7 млрд грн до 3,5 млрд грн, тобто майже вдвічі, що підтверджується 90 додатковими угодами до договору.

"Станом на липень 2025 року з бюджету міста Києва сплачено понад 2 млрд грн. Водночас рішенням Антимонопольного комітету України визнано, що двоє учасників тендеру на проведення будівельних робіт (зокрема переможець тендеру) вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, - спотворивши результати тендеру", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі пояснюють, що Антимонопольний комітет України у своєму рішенні дійшов висновку, що учасники тендеру мають спільні інтереси та взаємозв'язки. Суспільства протягом 2022-2023 років намагалися оскаржити цей висновок у судах, проте суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні їхніх вимог.

Тому Подільська окружна прокуратура міста Києва направила до суду позов на користь держави про визнання недійсним договору підряду як такого, що суперечить інтересам держави та суспільства, та стягненню сплачених грошей з переможця тендеру.

Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

У повідомленні також уточнюється, що у суді вже перебуває аналогічна справа за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва про визнання недійсним договору підряду на будівництво Подільського мосту вартістю 8,4 млрд грн.

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Нагадаємо:

Компанія "Автострада", що належить Максиму Шкілю, отримає 1,18 млрд грн на добудову Подільського мосту, що сполучає правий та лівий берег Києва.