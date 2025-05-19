В Україні суттєво зросли доходи будівельних топкомпаній: хто заробив найбільше

Сукупний дохід будівельних компаній-лідерів за даними Індексу Опендатабота 2025 сягнув 49,49 млрд грн, що на 41% більше, ніж у 2023 році. Сукупний прибуток лідерів зріс у 1,6 раза — до 3,09 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті аналітичної платформи Опендатабот.

Зазначається, що трійка лідерів майже незмінна вже третій рік поспіль.

Левова частка доходу топу припадає на 5 компаній, що спеціалізується на будівництві доріг: 75% або 36,9 млрд грн. Ще чотири компанії займаються будівництвом житлових та нежитлових будівель. Їхній внесок - 20% доходу. Одна компанія у рейтингу працює у вузькій сфері розвідувального буріння.

Абсолютний лідер — "Автомагістраль-Південь" з Одеси, власник — Олександр Бойко. У 2024 компанія заробила 13,2 млрд грн (27% загального доходу топу), що у 1,6 раза перевищує показники 2023. Прибуток — рекордні 1,36 млрд грн.

На другому місці — вінницька "Автострада" Максима Шкіля. Компанія заробила 10,8 млрд грн (+30%) і наростила прибуток у 1,6 раза — до 74,6 млн грн.

Третє місце — одеський "Ростдорстрой" (Євген Коновалов і депутат Одеської міської ради Юрій Шумахер). Компанія збільшила дохід на 15% (до 6,85 млрд грн), водночас прибуток скоротився на чверть.

На четверту сходинку піднялася "Онур Конструкціон Інтернешнл" зі Львова (власники — турецькі підприємці Четінджевіз Онур та Іхсан). Її дохід зріс на 30% — до 3,82 млрд грн, а прибуток — майже утричі: до 418 млн грн.

П’яте місце — новачок Індексу, компанія "Ательє де Франс Київ", компанія, що займається реставрацією пам’яток архітектури. Її дохід зріс у 6,4 раза — до 2,9 млрд грн, прибуток — утричі (44 млн грн). Власник — француз Куртуа Антуан, Філіп, Марі.

"Феррострой" із Полтавщини повернувся до Індексу після перерви у рік, наростивши дохід у 1,7 раза до 2,62 млрд грн і прибуток — у 2,6 раза до 298 млн грн. Компанія займається будівництвом будівель.

Компанія "Косул" (група СКМ Ріната Ахметова) втратила чверть доходу та 4 позиції в переліку кращих — 7 місце та 2,6 млрд грн. Водночас прибуток зріс на 8% — до 758,8 млн грн, Саме на цю компанію припадає чверть заробітків десятки кращих.

"Київська енергетична будівельна компанія" Володимира Випирайла показала найбільший приріст прибутку — у 8,8 раза (до 16,9 млн грн), хоч дохід знизився на 6% — до 2,3 млрд грн.

"Техно-буд-центр" (Ярема Андрій та Ханін Юрій) — ще один новачок. Дохід зріс у 1,6 раза — до 2,2 млрд грн, прибуток — у 1,5 раза до 26 млн грн.

Веста-І, яку у березні 2025 очолив новий власник — громадянин Таджикистану Карімі "Асолат Ісматзода", показала чотириразове зростання доходу (2,2 млрд грн), але замість прибутку — 1,9 млн грн збитку.

Нагадаємо:

Українські агрокомпанії-лідери за минулий рік збільшили сукупний дохід у 1,7 раза.