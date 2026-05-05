У Луцьку посадовця міськради викрили на хабарі

Заступнику начальника одного з відділів Луцької міської ради повідомлено про підозру у хабарництві.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Посадовцю Луцької міськради повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури.

За даними слідства, чиновник діяв через посередника та отримав від представника підприємства 30 тисяч доларів.

"За ці кошти він забезпечив виготовлення і видачу документів про відсутність об'єктів культурної спадщини на території піщаного кар'єру в Луцькому районі", – говориться у повідомленні.

Саме ці документи були необхідні суб'єкту господарювання для подальшого отримання дозволу на користування надрами.

Посадовця затримали одразу після одержання обумовленої суми.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори оскаржують це рішення та наполягають на триманні під вартою.

Також вирішується питання про відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці оголосили підозру депутату Ужгородської міської ради Олександру Борисенку, який за відкати дозволяв підприємцям добувати сировину з очолюваного ним полігону твердих побутових відходів, і це вже друга підозра, яку отримав посадовець.

Раніше на шахті "Надія" на Львівщині викрили схему розкрадання вугілля на суму понад 2,2 мільйона гривень, серед підозрюваних – помічник нардепа Юрія Камельчука.

Колишньому заступнику начальника Київської митниці повідомили про підозру: його викрили на легалізації понад двох мільйонів доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

Правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн, організаторам на чолі з ексміністром агропромисловості, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.