Компанія Шкіля отримає мільярд на добудову Подільського мосту

Компанія "Автострада", що належить Максиму Шкілю отримає 1,18 млрд грн на добудову Подільського мосту, що сполучає правий та лівий берег Києва.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

"Автострада" стала єдиним учасником аукціону із запропонованою сумою у 1,18 мільярда гривень.

Серед завдань для будівництва зазначають, зокрема, встановлення шумозахисних екранів, освітлення, світлофорів, трансформаторів.

Компанія будує Подільський міст з 2023 року, замінивши підрядника ТОВ "Еко-буд-трейд", бенефіціарами якого були Денис Комарницький та Вадим Столар. У 2023 році "Автострада" підхопила об'єкт на умовах субпідряду з прямим фінансуванням з міського бюджету.

У грудні 2023 року будівельники "вивели" Подільський міст на Русанівські сади.

У своїй заяві "Автострада" зазначила, що раніше добудовувала Дарницький міст та перебудовувала міст, що сполучає Чернігів з Києвом.

Читайте також: Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Як працюватиме Подільський міст у Києві.

Поїзд далі не їде. Чому не будують метро на Виноградар?

Максим Шкіль: Держава профінансувала захист енергооб’єктів від ракет на 10%

Нагадаємо:

У 2023 році "Київський метрополітен" розірвав договір із компанією "Київметробуд" на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Після цього генпідрядником стала компанія "Автострада" Максима Шкіля.