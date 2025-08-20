"Автострада" Шкиля получит месторождение в Винницкой области

"Производственная компания "Автострада" Максима Шкиля победила на аукцион по продаже 20-летнего специального разрешения на добычу известняка и глины в Винницкой области.

Об этом пишет Liga.net.

Речь идет об участке Ровская в Жмеринском районе Винницкой области. Государственная служба геологии и недр Украины провела аукцион по продаже 20-летнего специального разрешения на добычу известняка и глины на этом участке.

"Победителем стало винницкое ООО "Производственная компания "Автострада" Максима Шкиля, свидетельствуют результаты торгов на Prozorro.Продажи", - говорится в публикации.

Компания Шкиля предложила самую высокую цену - 12,85 млн грн. Единственным конкурентом "Автострады" было частное предприятие "Монолит Подолья", которое предложило за лот 12,78 млн грн, сообщает сайт.

"Компания Шкиля - одна из крупнейших дорожно-инфраструктурных компаний в Украине. Она строит новые станции метро в Киеве, Подольский мостовой переход и водопровод в Николаев. Лицензия предоставит компании право на полный цикл работ на участке Ровская - от геологических исследований до промышленной добычи известняка и глины", - говорится в публикации.

Месторождение находится на южной окраине села Ров рядом со Жмеринкой и имеет общую площадь 81,04 га. Впервые было разведано в 1948-1949 годах Одесской геологоразведочной конторой, а промышленная разработка осуществлялась Винницким трестом "Промстройматериалы" с 1964 по 1978 год, за этот период было добыто 853 000 тонн известняка.

Геологически месторождение представлено известняками различной плотности мощностью от 10,3 до 20,6 метров (в среднем 17,6 м) и глинами мощностью от 4,6 до 22,0 метров.

По состоянию на 1 января 2025 года государственным балансом запасов учитываются значительные залежи сырья для цементной промышленности: балансовые запасы известняка составляют 10,706 млн тонн (категории А + В + С1), внебалансовые - 11,25 млн тонн, а также 2,338 млн тонн балансовых запасов глины категории В.

Известняки характеризуются переменным химическим составом с содержанием СаСО3 (карбоната кальция) от 38,1% до 98% и SiO2 (диоксид кремния, или кремнезем) от 0,92% до 42,50%, при этом к цементным относятся разновидности с содержанием СаСО3 более 88%.

По оценке Госгеонедр, месторождение имеет хорошую сырьевую базу для цементного производства с длительным сроком эксплуатации, говорится в публикации.

Ранее прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным договора на строительство Подольского моста в Киеве на более 2 млрд грн и взыскании этих денег с подрядчика.

Как сообщалось ранее, компания "Автострада", принадлежащая Максиму Шкилю, получит 1,18 млрд грн на достройку Подольского моста, соединяющего правый и левый берег Киева.

Совокупный доход строительных компаний-лидеров по данным Индекса Опендатабота 2025 достиг 49,49 млрд грн, что на 41% больше, чем в 2023 году. Совокупная прибыль лидеров выросла в 1,6 раза - до 3,09 млрд грн.

Абсолютный лидер - "Автомагистраль-Юг" из Одессы, владелец - Александр Бойко. В 2024 году компания заработала 13,2 млрд грн (27% общего дохода топа), что в 1,6 раза превышает показатели 2023 года. Прибыль - рекордные 1,36 млрд грн.

Также сообщалось, что премьер-министр Юлия Свириденко поручила Минэкономики и Госгеонедра провести аудит всех недропользователей, которые получили разрешения на стратегически важных месторождениях.

Кабинет министров планирует объявить новый конкурс для инвесторов на заключение соглашений о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах двух нефтегазовых участков в Украине - Свичанского и Межигорского.