Прокуратура відсудила у регіонала Бойка газове родовище

Верховний Суд визнав недійсною угоду з продажу Приазовського газового родовища: запаси газу на мільярди гривень, але продали його за суму, яка у десятки разів нижча від стартової.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Приазовське родовище – одне з найстаріших в Україні, відкрите ще у 1929 році. Це майже 35 тисяч гектарів, понад 110 свердловин і більш як 2,2 млрд кубометрів розвіданих запасів газу.

"Родовище із запасами газу на мільярди гривень гривень продали за суму, що у десятки разів нижча від стартової", – обурюється прокуратура.

Спеціалізована екологічна прокуратура довела в суді, що угода укладена з грубими порушеннями закону. Верховний Суд визнав недійсними результати торгів, сам спецдозвіл і договір його купівлі-продажу.

Рішення 14 квітня 2026 року ухвалив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, задовольнивши касаційну скаргу прокуратури.

Прокуратура стверджує, що у 2020 році спецдозвіл на розробку Приазовського родовища продали з грубими порушеннями: без обов'язкового погодження з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

Торги відбулися у форматі голландського аукціону – зі зниженням ціни. У підсумку вартість лота впала у 39 разів.

"Попри особливо важливе значення родовища, участь у торгах взяла лише одна компанія. У медіа її пов'язували з українським політиком, щодо якого діють санкції РНБО", – додає прокуратура.

За відсутності конкуренції ця компанія отримала право на видобуток газу лише за 630 тисяч гривень – при тому, що вартість запасів оцінюється приблизно у 7,8 мільярда гривень.

Суд погодився з аргументами прокурорів: передача родовища відбулася фактично без конкуренції, з порушенням закону і всупереч інтересам держави.

За даними спеціалізованого сайту Nadra.Info, користувачем Приазовського газового родовища, що купив спецдозвіл з "голландського" аукціону Держгеонадр в 2020 р., є компанія ТОВ "КЗР Петролеум", яке контролює Рубен Захарян. Контроль здійснюється через кіпрську "San Posidanius Investments Limited".

Проте, раніше ЗМІ пов'язували цей актив з народним депутатом і колишнім міністром енергетики та Юрієм Бойком.

Як писав сайт Bihus.info, як виявили кіпрські аудитори, засновником "San Posidanius Investments Limited" є офшор RC Natural Resources Fund. Попри те, що в офіційних витягах з комерційного реєстру Кіпра і в українському реєстрі її засновником фігурує юрист Рубен Захарян.

Тоді повідомлялося, що San Posidanius у свою чергу володіє низкою енергоактивів в Україні. У тому числі 75% акций "Волиньобленерго" (які у 2020 році переписали на інвестфонд старшого сина Юрія Бойка, партнер – Костянтин Григоришин), 100% Харківської ТЭЦ-5, 100% "КЗР Петролеум" (газові родовища в Україні) тощо.

Раніше Генпрокуратура розслідувала заволодіння коштами "Чорноморнафтогазу" в сумі 3,2 млрд грн при покупці двох самопідйомних бурових установок. Їх нібито придбали майже в два рази дорожче: за $404,4 млн замість $210 млн.

У травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідством не встановлено доказів причетності до оборудки тодішнього очільника Міністерства енергетики Юрія Бойка.

Одним з підозрюваних у справі є нардеп-втікач Євген Бакулін. Він очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У вересні суд дозволив заочне розслідування проти Бакуліна.