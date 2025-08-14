В Україні проведуть аудит всіх надрокористувачів

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.

Про це вона повідомила в своєму Telegram.

"Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів", – написала вона.

Також, за її словами, перезапустять конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках.

"Умови оновили — з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це — виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

13 серпня стало відомо, що Кабінет міністрів планує оголосити новий конкурс для інвесторів на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах двох нафтогазових ділянок в Україні - Свічанської та Межигірської.