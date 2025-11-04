Аналітики проаналізували російські атаки на судна у Чорному морі

У січні-вересні 2025 року у портах Одещини зафіксували 11 російських атак на судна, внаслідок яких постраждало 13 цивільних суден та один військовий корабель.

Про це у Facebook повідомив керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"За оновленою інформацією в січні-вересні 2025 наша моніторингова група зафіксувала 11 атак на судна в портах Одещини, внаслідок яких постраждало 13 цивільних суден і 1 військовий корабель", – говориться у повідомленні.

У вересні ударів по суднам не було, але у серпні було 5 атак (у тому числі росіяни нанесли удар по військовому кораблю), у липні – також 5 атак. Червень – 0, травень – 1, квітень – 0, березень – 3 судна, в січні-лютому – інформації не надходило, зазначає Клименко.

Судна зазнавали атак в Одеському МТП, МТП "Чорноморськ", Ізмаїльському МТП, в портах Придунав'я, в прибрежній акваторії Чорного моря та гирлі Дунаю.

Засобами атаки були балістичні ракети, ударні дрони, МБЕКи, морські міни, пише Клименко.

1 березня удар завдали по балкеру "SUPER SARKAS" (прапор Сьєрра-Леоне) та контейнеровозу "MSC LEVANTE F" (прапор Панами), обидва судна були атаковані балістикою в Одеському МТП;

11 березня постраждав балкер MJ Pinar (прапор Барбадосу) в Одеському МТП пошкоджений внаслідок балістичної атаки на порт, загинуло 4 члени екіпажу.

"23 травня в Одеському МТП БР "Іскандер-М" був пошкоджений контейнеровоз (оприлюднена в ЗМІ інформація не підтверджена, назва судна не повідомлялась)", – розповідає Клименко.

03.07.25 – балкер AJ ROSE (IMO 9217785, прапор Сент-Кітс і Невіс) був пошкоджений БР "Іскандер-М" в Одеському МТП (раніше повідомлялось про судно під прапором Сан-Томе і Принсіпі, назву якого встановити не вдалось). Загинуло двоє членів екіпажу.

06.07.25 – балкер Marika, місце ураження, характер пошкоджень та інші дані не встановлено.

06.07.25 – суховантаж Zeibek (IMO 8213732, прапор Молдови). Місце ураження, характер пошкоджень та інші дані не встановлено.

08.07.25 - балкер Amadore (IMO: 8520824, прапор Мальти). Місце ураження, характер пошкоджень та інші дані не встановлено.

23 липня в гирлі Бистрому р.Дунай стався підрив (ймовірно, на міні) цивільного судна-земснаряда "Інгульський", що належить ДП "Адміністрація морських портів України", загинуло троє членів екіпажу.

Серпень:

08.08.25 – балкер Moayad Y (IMO 9135482, прапор Comoros), дедвейтом майже 24 тис. т. Місце ураження, характер пошкоджень та інші дані не встановлено.

20.08.25 – танкер-хімовоз/продуктовоз Excellion (прапор Панами, IMO 9428437) – був серйозно пошкоджений в результаті атаки ударних БпЛА на портовий нафтовий термінал в Ізмаїльському МТП, ударною хвилею та наступною пожежею.

28.08.25 - в гирлі Дунаю біля причалу атаковано український військовий корабель "Сімферополь". Один моряк загинув, кілька поранено.

31.08.25 – суховантаж NS Pride (IMO: 8815293, прапор Белизу).отримав пошкодження внаслідок підриву на невідомому боєприпасі при виході з порту "Чорноморськ".

31.08.25 пошкоджено паром "Герої Шипки" під прапором України. Ймовірно, паром було пошкоджено в МТП "Чорноморськ", характер пошкоджень не встановлено, зазначає Клименко.

Нагадаємо:

Ввечері 23 липня на Дунаї вибухнуло судно-земснаряд філії "Дельта-лоцман" держпідприємства "Адміністрація морських портів України". Судно перебувало на гирлі Бистре для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ.

Земснаряд "Інгульський", який раніше отримав пошкодження під час роботи у гирлі Бистре, підняли з дна. Судно направлено на технічне обстеження, за результатами якого буде визначено обсяги та порядок проведення ремонтних робіт".

Вранці 31 серпня унаслідок вибуху в районі порту Чорноморськ цивільне судно отримало пошкодження. Повідомлялося, що жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження.

31 серпня Росія масовано атакувала Одеський район ударними безпілотниками, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Раніше повідомлялося, що за час роботи українського морського коридору понад 5 300 суден перевезли понад 137 млн тонн вантажів, з яких понад 84 мільйони тонн – експорт агропродукції.

За 8 місяців 2025 року морські порти України обробили 134 191 TEU, і це найбільший показник від початку повномасштабної війни.

Для відновлення української портової інфраструктури потрібно не менше 1 мільярда євро, заявив раніше заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба.