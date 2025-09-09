Земснаряд, який у липні підірвався на міні, підняли з дна Дунаю

Земснаряд "Інгульський", який раніше отримав пошкодження під час роботи у гирлі Бистре, успішно підняли з дна.

Про це у Telegram повідомило ДП "Адміністрація морських портів України".

"Наразі судно направлено на технічне обстеження, за результатами якого буде визначено обсяги та порядок проведення ремонтних робіт", – говориться у повідомленні.

"Ми розуміємо стратегічну важливість цього судна для забезпечення днопоглиблювальних робіт, зокрема на Дунаї. Відновлення "Інгульського" — це важливий крок до посилення спроможності АМПУ виконувати ключові функції власними силами", – зазначили у адміністрації.





Нагадаємо:

Ввечері 23 липня на Дунаї вибухнуло судно-земснаряд філії "Дельта-лоцман" держпідприємства "Адміністрація морських портів України". Судно перебувало на гирлі Бистре для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ.

Морський підхідний канал було тимчасово закрито для руху суден. Та з 6 серпня судноплавство каналом Бистре відновили, дозволивши прохід суден із осадкою до 4,5 метра.

Згодом голова Адміністрації морських портів України Олександр Семирга розповів, що судно зазнало пошкодження внаслідок підриву на міні. Воно було затоплено наполовину, і ведуться роботи над тим, щоб його підняти та відновити.

Також повідомлялося, що вранці 31 серпня унаслідок вибуху в районі порту Чорноморськ цивільне судно отримало пошкодження. Повідомлялося, що жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження.