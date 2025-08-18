Українським морським коридором транспортовано понад 137 мільйонів тонн вантажів

За час роботи українського морського коридору понад 5 300 суден перевезли понад 137 млн тонн вантажів, з яких понад 84 мільйони тонн – експорт агропродукції.

Про це з посиланням на інформацію Адміністрації морських портів України пише ЦТС.

"Два роки тому Україна, попри повномасштабну агресію росії, запустила український коридор. Цей тимчасовий морський шлях дозволив нашій державі й надалі відігравати ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки у світі", – зазначили у морській адміністрації.

Після початку повномасштабного вторгнення Україна спершу створила "зерновий коридор" за підтримки ООН та Туреччини. Однак росія одноосібно вийшла з попередньої угоди: почала блокувати судна й обстрілювати морські порти, нагадує ЦТС.

Тож, два роки тому було відкрито альтернативний шлях - Український коридор. Його робота стала можливою завдяки спільним зусиллям Сил безпеки і оборони України, зокрема ГУР та захисників острова Зміїний.

"Україна є одним із ключових постачальників зернових культур у світі. Завдяки морському коридору українська продукція та товари потрапляють на ринки Європи, Азії, Африки та Близького Сходу: загалом у 54 країни світу. Це допомагає підтримувати світові ціни на продовольство стабільними та запобігати голоду в країнах, що найбільше залежать від імпорту зерна", – підкреслюють в АМПУ.

Вантажні перевезення морем відбуваються попри постійні обстріли росією критичної інфраструктури.

Протягом останніх двох років роботи Українського коридору російські атаки пошкодили або частково зруйнували 442 об’єкти портової інфраструктури та 38 цивільних суден. Також 118 цивільних осіб були поранені або загинули.

Нагадаємо:

Раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що українським морським коридором вже перевезено понад 130 млн тонн вантажів. 81 млн тонн з яких – агропродукція.

За словами президента Володимира Зеленського, український морський коридор за півтора року роботи забезпечив перевезення 100 млн тонн вантажів до 53 країни світу в Азії, Африці, Європі та Америці.

Для відновлення української портової інфраструктури потрібно не менше 1 мільярда євро, заявив раніше заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба.

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 липня вибухнуло судно-земснаряд філії "Дельта-лоцман" держпідприємства "Адміністрація морських портів України". Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Морський підхідний канал було тимчасово закрито для руху суден.