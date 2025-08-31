Російські удари по Одещині пошкодили енергетичні об’єкти

Росія масовано атакувала Одеський район ударними безпілотниками, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії", – написав він у Telegram.

"Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів", – додав він..

"Також пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення. В деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину", – повідомив Кіпер.

"Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", – додав голова адміністрації..

Також ДТЕК повідомив, що вночі було атаковано чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК

"Ворог продовжує енергетичний терор Одеської області. Під час нічної атаки атаковано чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК. Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи", – говориться у повідомленні.

У ніч на 31 серпня противник атакував 142 БпЛА, Повітряні сили повідомили про збиття та подавлення 126 з них.