Порти України встановили новий рекорд контейнерообігу за час війни

За 8 місяців 2025 року морські порти України обробили 134 191 TEU, і це найбільший показник від початку повномасштабної війни.

Про це повідомила Асоціація міжнародних експедиторів України.

За інформацією асоціації у січні-серпені морські порти України обробили 134 191 TEU, що на 3,3% більше річного показника 2024 року. За весь 2024 рік було оброблено 129 902 TEU.

Структура перевезень за 8 місяців виглядає так: експорт - 66 892 TEU, імпорт - 63 042 TEU, транзит - 4 257 TEU.

"Попри війну, обстріли та численні виклики світової логістики - українські порти морські порти продовжують демонструвати стійкість і стабільне зростання", – говориться в повідомленні.

"Такі результати – важливий сигнал для бізнесу, що українські порти залишаються надійними навіть у кризових умовах та здатні обслуговувати експортно-імпортні вантажі", – додали в АМЕУ.

У той же час голова АМЕУ Віктор Берестенко зазначив, що більше 60% вантажів з доданою вартістю та готовою продукцією продовжують йти через Прибалтику. І для того, щоб порти повернули довоєнний обсяг перевалки, ще потрібні зусилля.

"Ціль — 200 000 TEUs. Але і до 1 048 691 у 2021 ще треба попрацювати", – написав він у Facebook.

У АМЕУ говорять про необхідність оптимізувати митні процедури для транзиту й імпорту та пришвидшити обробку вантажів.

Читайте також: Контейнерні перевезення відновлюються. Чи стане Чорноморськ головним морським хабом країни

Нагадаємо:

Обсяг перевезень вантажів у контейнерах залізницею упродовж січня–серпня 2025 року склав 151 тис. 897 ДФЕ, що на 15% менше минулорічних показників.

У липні цього року до "Чорноморська" вперше з початку війни зайшло лінійне контейнерне судно.

У липні минулого року повідомлялося, що один з лідерів морських перевезень MSC прибув до Одеси вперше з лютого 2022 року. Судно Levante F під прапором Панами прибуло до "Контейнерного термінала Одеса" компанії HHLA із грузинського порту Поті.

Також повідомлялося, що у січні – червні 2025 року в морських портах України було оброблено близько 40 млн т вантажів. При чому спостерігається певне падіння обсягів, але ті порти, які відкриті, працюють стабільно, незважаючи на постійні обстріли та складну ситуацію з безпекою.

Білгород-Дністровський морський порт підписав меморандум з Batumi International Container Terminals LLC і претендує на роль великого хабу для вантажів з Китаю.

Вагонний оператор група "Лемтранс" та компанія "Рейл Транс Інвестмент" завершили перший етап будівництва "Контейнерного Терміналу Фастів".

Раніше повідомлялося, що дочірня компанія контейнерної компанії Mediterranean Shipping Company придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у терміналі "Мостиська".

Транскордонний термінал "Мостиська драй порт" у 2021 році почала будувати компанія "Лемтранс" з партнером поблизу залізничної станції "Мостиська-2" за кілька кілометрів від кордону України та Польщі. МТД може відвантажувати вантажі на колії двох стандартів – 1520 на 1435 мм (європейський).