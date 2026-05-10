У Рівному у схемі ухилення від мобілізації “прикривалися” теплоенерго

У Рівному діяла схема підбору військовозобов'язаних і оформлення їм недостовірних трудових відносин на підприємстві критичної інфраструктури для подальшого бронювання від мобілізації.

Про це свідчить вирок Рівненського міського суду від 28 квітня, згідно з яким Олександр Янчук, один з учасників схеми, визнав свою вину та отримав 5 років позбавлення волі умовно.

У 2023 році Янчук почав підшуковувати осіб призовного віку, аби вони на підставі недостовірних відомостей щодо їх перебування у трудових відносинах з ТОВ "Рівнетеплоенерго" змогли б ухилятися від мобілізації.

У схему був залучений ще один учасник, відносно якого досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Йому Янчук передавав гроші за оформлення документів.

Згідно з судовим вироком, відомо про три подібних епізоди. Суми грошової винагороди, яку отримував Янчук від військовозобов'язаних, а потім передав іншому учаснику схеми, становили 200, 500 та 3200 доларів США.

Янчука було затримано у кінці 2024 року під час четвертої спроби домовитись з військовозобов'язаним за грошову винагороду оформити недостовірні трудові відносини, необхідні для подальшого ухилення від мобілізації.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним, призначив Янчуку 5 років позбавлення волі та звільнив його від покарання з іспитовим строком в один рік.

Нагадаємо:

У Києві група осіб організувала схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних на підприємстві критичної інфраструктури ТОВ "Компанія Вега КМ". Схема полягала в тому, щоб за гроші надавати відстрочки від мобілізації, бронюючи від призову під час мобілізації.