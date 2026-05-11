Північна Корея заробила половину свого ВВП на підтримці Росії у війні проти України

Північна Корея заробила до 14 млрд доларів на війні проти України

Завдяки постачанню зброї та спрямуванню військових на допомогу Росії у війні проти України Північна Корея (КНДР) за три роки заробила до 14 млрд дол.

Про це пише Nikkei із посиланням на дослідницький інститут при Національній службі розвідки Південної Кореї.

За даними Центрального банку Південної Кореї, економічне зростання КНДР у 2024 році становило 3,7% – найвищий показник за 8 років. Після цього ВВП КНДР становив близько 26,6 млрд дол.

На фронті в Україні перебувають близько 10 тис. північнокорейських бійців спецпризначення, а також тисячі інженерів та сотні операторів дронів. Існують плани щодо відправлення додаткових 30 тис. солдат.

Корейці отримують приблизно 2 тис. дол. на місяць, а сім'ї загиблих можуть розраховувати на виплати та елітне житло в Пхеньяні, столиці країни.

Також Північна Корея постачала РФ балістичні ракети KN-23, артилерійські снаряди та реактивну артилерію.

В обмін на воєнну допомогу КНДР отримала від Росії іноземну валюту, енергоносії, продовольство та військові технології.

Це підриває ефективність глобальних економічних санкцій проти країни, запроваджених у 2016 році за проведення ядерних випробувань та запуски балістичних ракет.

"Збільшення постачань військових матеріалів до Росії може спричинити довгострокові зміни у промисловій структурі та технологічних можливостях Північної Кореї", – попередив дослідник Корейського інституту розвитку Нам Джин Ук.

Стрімке зростання оборонної промисловості та покращення постачання енергоносіїв уже позитивно впливають на життя мешканців столиці КНДР. Очевидці кажуть, що у 2025 році кількість дорогих автомобілів на вулицях помітно зросла порівняно з попередніми роками.

Японія та Південна Корея після Другої світової війни також використовували воєнний попит як рушій економічного зростання.

У лютому 2024 року Росія розблокувала частину північнокорейських активів, заморожених за рішенням ООН в одному з російських банків, і, ймовірно, відкрила КНДР доступ до міжнародної фінансової системи в обмін на зброю для війни проти України.

Також Росія відновила експорт до КНДР у червні 2023-го.