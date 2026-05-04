Кулеба розповів про захист портів приватними ППО

Приватні групи протиповітряної оборони, які захищають українські порти під час російських повітряних атак, продемонстрували ефективність – є перші збиття ворожих дронів.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Ефективно працюють спеціальні групи ППО в українських портах. Уже маємо перші збиття", – написав він у Телеграм.

Це підрозділи, сформовані з працівників підприємств – переважно ветеранів повномасштабної війни, зазначив міністр.

Спецгрупи ППО – це коли державні підприємства безпосередньо залучені до захисту критичної інфраструктури, проте організаційно підрозділи підпорядковуються Повітряним Силам ЗСУ, нагадав Кулеба.

Він наголосив, що порти залишаються серед ключових цілей атак. З початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 900 об'єктів портової інфраструктури, з них 177 цивільних суден.

Інтенсивність атак дронами зростає: якщо за перші чотири місяці минулого року зафіксовано 75 БПЛА, то цього року – вже понад 800, зазначив міністр.

"Попри це порти продовжують працювати: з початку року оброблено майже 30 млн тонн вантажів", – додав Кулеба.

Нагадаємо:

Раніше у Міністерстві оборони повідомило, що до проєкту приватної протиповітряної оборони долучилися 24 українські компанії у різних регіонах України.

Наприкінці березня повідомлялося, що одна з компаній-учасників експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони вже підготувала власну групу, ще на 13 підприємствах групи формують.

Раніше повідомлялося, що уряд вносить зміни до проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025.