На Одещині вибухнуло судно Адміністрації морпортів, є загиблі

Ввечері 23 липня вибухнуло судно-земснаряд філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Про це у Facebook повідомила пресслужба АМПУ.

"Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", – говориться у повідомленні.

На місці події працюють відповідні служби. Деталі події уточнюються.

АМПУ обіцяє забезпечити всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок надзвичайної події.

"Морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден. Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ВМС України заборонили заходження в українські порти торговельних суден, що перевозять вибухонебезпечні речовини. Компанії-імпортери переспрямували судна з селітрою та аміаком, які йшли до українських портів, на Джурджулешти (Молдова) та Галац (Румунія).

Минулого року Туреччина, Румунія і Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі з метою підвищення безпеки судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.