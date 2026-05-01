Ворог атакував порти України

Росія у ніч на 1 травня здійснила чергову атаку БПЛА по портах на Дунаї та Великої Одеси.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Зазначається, що внаслідок ударів зафіксовано пошкодження причальної та складської інфраструктури, а також локальні загоряння, які були оперативно ліквідовані.

Постраждалих немає.

Нагадаємо:

У ніч на 27 квітня ворог завдав ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об'єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору.